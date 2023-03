Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Montagnachmittag im Sinkflug

Die Deutsche Bank-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 5,5 Prozent auf 10,08 EUR nach. Im Tief verlor die Deutsche Bank-Aktie bis auf 9,83 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 27.540.791 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 30.01.2023 markierte das Papier bei 12,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Kursplus von 18,43 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.10.2022 bei 7,25 EUR. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 39,11 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Bank-Aktie bei 14,09 EUR.

Am 02.02.2023 legte Deutsche Bank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Der Umsatz wurde auf 6.315,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.000,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 27.04.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 25.04.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,48 EUR je Aktie in den Deutsche Bank-Büchern.

Redaktion finanzen.net

