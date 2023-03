Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag mit Verlusten

Die Deutsche Bank-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 10,60 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Bank-Aktie bisher bei 10,55 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 10,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.381.120 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 30.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,36 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 14,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,25 EUR am 03.10.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Deutsche Bank-Aktie im Durchschnitt mit 14,09 EUR.

Am 02.02.2023 lud Deutsche Bank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Bank im vergangenen Quartal 6.315,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Bank 6.000,00 EUR umsetzen können.

Am 27.04.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Deutsche Bank veröffentlicht werden. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte Deutsche Bank möglicherweise am 25.04.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,48 EUR je Deutsche Bank-Aktie belaufen.

