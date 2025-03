Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Donnerstagmittag mit Aufschlag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Deutsche Bank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 21,59 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 21,59 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 21,69 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 21,39 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.301.585 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,03 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,67 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (12,27 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Verlust von 43,18 Prozent wieder erreichen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,450 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,679 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 21,05 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Bank am 30.01.2025. Mit einem EPS von 0,05 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Deutsche Bank mit 0,65 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Bank im vergangenen Quartal 7,22 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 54,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Bank 15,74 Mrd. EUR umsetzen können.

Deutsche Bank wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 29.04.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Deutsche Bank rechnen Experten am 29.04.2026.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank im Jahr 2025 2,81 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

