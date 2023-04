Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag behauptet

Die Deutsche Bank-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 9,60 EUR. In der Spitze gewann die Deutsche Bank-Aktie bis auf 9,61 EUR. In der Spitze büßte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 9,52 EUR ein. Mit einem Wert von 9,55 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 715.105 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.01.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,34 Prozent hinzugewinnen. Bei 7,25 EUR fiel das Papier am 04.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 32,43 Prozent würde die Deutsche Bank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Bank-Aktie bei 14,10 EUR.

Am 02.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.315,00 EUR – ein Plus von 5,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Bank 6.000,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 27.04.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 25.04.2024.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Bank-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,91 EUR fest.

