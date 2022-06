Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Montagnachmittag tiefer

Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 13.06.2022 16:22:00 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 9,28 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Deutsche Bank-Aktie bis auf 9,13 EUR. Mit einem Wert von 9,36 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 7.689.381 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 10.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,64 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Kursplus von 36,60 Prozent wieder erreichen. Am 07.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,16 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 13,67 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die Deutsche Bank-Aktie im Durchschnitt mit 13,97 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Bank am 27.04.2022. Das EPS wurde auf 0,55 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 0,47 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,47 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.328,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 7.222,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.07.2022 erfolgen. Die Veröffentlichung der Deutsche Bank-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 26.07.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,77 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Nicht Krypto und Gold: Diese Anlagen sind laut einer Studie der Deutschen Bank als Inflationsschutz besonders beliebt

Deutsche Bank, Commerzbank & Co.: Wachstums- und Inflationssorgen lasten auf Bankenwerten europaweit

DWS-Aktie unter Druck: Union Investment lehnt Entlastung von DWS-Management ab

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG

Bildquellen: Martynova Anna / Shutterstock.com