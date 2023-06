Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank steigt am Nachmittag

Die Deutsche Bank-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 9,88 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 9,90 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 9,87 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.647.734 Deutsche Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 12,36 EUR erreichte der Titel am 30.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 25,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 04.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,25 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 36,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Bank-Aktie wird bei 14,36 EUR angegeben.

Deutsche Bank gewährte am 27.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,61 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,80 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.680,00 EUR im Vergleich zu 7.328,00 EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.07.2023 erfolgen. Deutsche Bank dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 24.07.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,00 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

