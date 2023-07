Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Donnerstagnachmittag höher

So entwickelt sich Deutsche Bank

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Deutsche Bank. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 9,63 EUR zu.

Die Deutsche Bank-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 9,63 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 9,65 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,43 EUR. Bisher wurden heute 7.697.318 Deutsche Bank-Aktien gehandelt.

Am 30.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,36 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Kursplus von 28,32 Prozent wieder erreichen. Am 04.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,25 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Bank-Aktie 24,76 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 14,14 EUR an.

Am 27.04.2023 hat Deutsche Bank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,61 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,55 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,80 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.680,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 7.328,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.07.2023 erfolgen. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Deutsche Bank rechnen Experten am 24.07.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Bank-Aktie in Höhe von 1,95 EUR im Jahr 2023 aus.

