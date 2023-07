Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verteidigt Stellung am Donnerstagvormittag

Aktienkurs im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 9,45 EUR.

Mit einem Kurs von 9,45 EUR zeigte sich die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. Kurzfristig markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 9,46 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Im Tief verlor die Deutsche Bank-Aktie bis auf 9,40 EUR. Bei 9,43 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 105.494 Deutsche Bank-Aktien.

Am 30.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 12,36 EUR. 30,81 Prozent Plus fehlen der Deutsche Bank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,25 EUR ab. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 30,36 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 14,14 EUR je Deutsche Bank-Aktie aus.

Am 27.04.2023 legte Deutsche Bank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,61 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,55 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Deutsche Bank mit einem Umsatz von insgesamt 7.680,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.328,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,80 Prozent gesteigert.

Am 26.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Deutsche Bank-Anleger Experten zufolge am 24.07.2024 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Bank ein EPS in Höhe von 1,95 EUR in den Büchern stehen haben wird.

