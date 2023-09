Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gewinnt am Mittwochnachmittag an Boden

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Deutsche Bank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 10,06 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Die Deutsche Bank-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 10,06 EUR. Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 10,09 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,84 EUR. Zuletzt wechselten 7.932.508 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 30.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,36 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,91 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 04.10.2022 auf bis zu 7,25 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 27,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 14,65 EUR an.

Am 26.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,19 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,33 EUR je Aktie erzielt worden. Deutsche Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.409,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.650,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Deutsche Bank am 25.10.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 23.10.2024.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank im Jahr 2023 1,98 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

NASDAQ-Titel Apple-Aktie schließt dennoch mit Verlusten: Apple macht iPhones Pro attraktiver - Neue iPhones mit USB-C - Apple Pay nun auch bei Postbank

Deutsche Bank-Aktie leichter: JPMorgan bestätigt Deutsche Bank-Rating

DAX 40-Wert Deutsche Bank-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Deutsche Bank eingebracht