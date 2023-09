Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gewinnt am Vormittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Deutsche Bank. Zuletzt ging es für das Deutsche Bank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 9,90 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 9,90 EUR. Kurzfristig markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 9,90 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 9,84 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 174.493 Deutsche Bank-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.01.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 19,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2022 Kursverluste bis auf 7,25 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 26,78 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Bank-Aktie bei 14,65 EUR.

Am 26.07.2023 legte Deutsche Bank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Bank ein EPS von 0,33 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.650,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.409,00 EUR ausgewiesen.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.10.2023 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Deutsche Bank rechnen Experten am 23.10.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Deutsche Bank-Gewinn in Höhe von 1,98 EUR je Aktie aus.

