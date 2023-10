Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Mittag südwärts

Blick auf Deutsche Bank-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Der Deutsche Bank-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,8 Prozent auf 9,93 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 1,8 Prozent im Minus bei 9,93 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Bank-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 9,92 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,10 EUR. Bisher wurden heute 2.008.122 Deutsche Bank-Aktien gehandelt.

Am 30.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 12,36 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,45 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Bank-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 7,74 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 22,11 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 14,66 EUR je Deutsche Bank-Aktie an.

Deutsche Bank ließ sich am 26.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,19 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,33 EUR je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7.409,00 EUR umgesetzt, gegenüber 6.650,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Deutsche Bank am 25.10.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 23.10.2024.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Bank-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,99 EUR fest.

