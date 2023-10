Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Freitagvormittag mit Abschlägen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 10,07 EUR ab.

Die Deutsche Bank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,4 Prozent auf 10,07 EUR ab. In der Spitze büßte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 10,07 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 10,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 74.661 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (12,36 EUR) erklomm das Papier am 30.01.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 22,71 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,74 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 23,20 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 14,66 EUR für die Deutsche Bank-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Bank am 26.07.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,33 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.409,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.650,00 EUR in den Büchern gestanden.

Deutsche Bank dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 25.10.2023 präsentieren. Deutsche Bank dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 23.10.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,99 EUR je Deutsche Bank-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX schließt im Minus

Schwache Performance in Frankfurt: DAX beendet die Sitzung im Minus

Handel in Frankfurt: LUS-DAX fällt nachmittags zurück