Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Dienstagnachmittag fester

Um 04:22 Uhr wies die Deutsche Bank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 10,24 EUR nach oben. Die Deutsche Bank-Aktie legte bis auf 10,29 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 10,08 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 4.677.418 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Bei 14,64 EUR erreichte der Titel am 10.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 30,02 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 7,25 EUR fiel das Papier am 03.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 13,55 EUR.

Am 26.10.2022 hat Deutsche Bank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,57 EUR, nach 0,20 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.918,00 EUR – ein Plus von 15,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Bank 6.000,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 02.02.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der Deutsche Bank-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 01.02.2024.

Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2021 auf 1,21 EUR je Aktie.

