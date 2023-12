Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gibt am Nachmittag nach

Kurs der Deutsche Bank

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 11,85 EUR nach.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 11,85 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie gab in der Spitze bis auf 11,76 EUR nach. Bei 11,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.299.719 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 30.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 12,36 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,36 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,95 EUR. Dieser Wert wurde am 24.03.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,93 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Bank-Aktie bei 14,72 EUR.

Deutsche Bank gewährte am 25.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,56 EUR gegenüber 0,57 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 7.100,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 6.918,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 01.02.2024 dürfte Deutsche Bank Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 30.01.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Bank-Aktie in Höhe von 2,00 EUR im Jahr 2023 aus.

