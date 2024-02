Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gewinnt am Mittwochmittag an Fahrt

Deutsche Bank im Blick

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Bank-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Bank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 11,99 EUR. In der Spitze gewann die Deutsche Bank-Aktie bis auf 12,01 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,84 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Bank-Aktie belief sich zuletzt auf 1.423.336 Aktien.

Am 05.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,92 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Kursplus von 7,70 Prozent wieder erreichen. Am 24.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,95 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Bank-Aktie 33,76 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,451 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Bank-Aktionäre 0,300 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Deutsche Bank-Aktie im Durchschnitt mit 14,69 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Bank am 01.02.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,92 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.684,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Bank einen Umsatz von 6.315,00 EUR eingefahren.

Am 25.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Deutsche Bank dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 24.04.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,19 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Investment-Tipp Deutsche Bank-Aktie: UBS AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

XETRA-Handel So bewegt sich der LUS-DAX mittags

Börse Frankfurt in Rot: DAX fällt zurück