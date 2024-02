Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Vormittag nordwärts

Kursverlauf

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Bank-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Bank-Papiere um 09:06 Uhr 0,6 Prozent. In der Spitze gewann die Deutsche Bank-Aktie bis auf 11,95 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 11,84 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 187.760 Deutsche Bank-Aktien.

Bei 12,92 EUR erreichte der Titel am 05.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,17 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie. Bei einem Wert von 7,95 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.03.2023). Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Verlust von 33,47 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,451 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Bank 0,300 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 14,69 EUR aus.

Deutsche Bank ließ sich am 01.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,92 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,84 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.684,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6.315,00 EUR in den Büchern gestanden.

Deutsche Bank wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 25.04.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 24.04.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Bank-Aktie in Höhe von 2,19 EUR im Jahr 2024 aus.

