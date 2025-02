Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank präsentiert sich am Freitagvormittag fester

So entwickelt sich Deutsche Bank

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Bank-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Deutsche Bank legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 19,19 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 19,26 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 19,11 EUR. Zuletzt wechselten 265.135 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,63 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.01.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Bank-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,73 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 38,87 Prozent würde die Deutsche Bank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2023 0,450 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,679 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 21,19 EUR je Deutsche Bank-Aktie an.

Am 30.01.2025 hat Deutsche Bank die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,05 EUR. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Bank ebenfalls ein EPS von 0,65 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Deutsche Bank mit einem Umsatz von insgesamt 7,22 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 54,10 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Deutsche Bank am 29.04.2025 vorlegen. Am 29.04.2026 wird Deutsche Bank schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,80 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: DAX klettert letztendlich

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX legt letztendlich zu

Pluszeichen in Frankfurt: Das macht der DAX am Donnerstagnachmittag