Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag mit kaum veränderter Tendenz

Anleger zeigten sich um 11:48 Uhr bei der Deutsche Bank-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 10,15 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie legte bis auf 10,22 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze büßte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 10,02 EUR ein. Bei 10,08 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.747.378 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 12,36 EUR erreichte der Titel am 30.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 17,91 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,25 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,99 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 14,09 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Bank am 02.02.2023. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.315,00 EUR – ein Plus von 5,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Bank 6.000,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Deutsche Bank am 27.04.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können Deutsche Bank-Anleger Experten zufolge am 25.04.2024 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,25 EUR je Aktie in den Deutsche Bank-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Deutsche Bank- und Commerzbank-Aktien im Sinkflug: Bankensektor sackt wieder ab

Commerzbank-, Deutsche Bank-Aktien & Co. rutschen ab - Probleme bei SVB Bank belasten

Deutsche Bank-Aktie: Experten empfehlen Deutsche Bank im Februar mehrheitlich zum Kauf

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG

Bildquellen: Martynova Anna / Shutterstock.com