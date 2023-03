Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag mit Aufschlag

Um 15:52 Uhr wies die Deutsche Bank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,9 Prozent auf 10,54 EUR nach oben. Bei 10,61 EUR erreichte die Deutsche Bank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,08 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 12.540.505 Deutsche Bank-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.01.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 14,72 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 7,25 EUR erreichte der Anteilsschein am 03.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 45,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Bank-Aktie wird bei 14,09 EUR angegeben.

Am 02.02.2023 äußerte sich Deutsche Bank zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Umsatzseitig wurden 6.315,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 6.000,00 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.04.2023 erfolgen. Experten kalkulieren am 25.04.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von Deutsche Bank.

In der Deutsche Bank-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,25 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Deutsche Bank- und Commerzbank-Aktien im Sinkflug: Bankensektor sackt wieder ab

Commerzbank-, Deutsche Bank-Aktien & Co. rutschen ab - Probleme bei SVB Bank belasten

Deutsche Bank-Aktie: Experten empfehlen Deutsche Bank im Februar mehrheitlich zum Kauf

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG

Bildquellen: Philip Lange / Shutterstock.com