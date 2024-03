Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag mit grünen Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von Deutsche Bank zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Bank-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Die Deutsche Bank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 13,64 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie zog in der Spitze bis auf 13,71 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 13,55 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.388.416 Deutsche Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (13,75 EUR) erklomm das Papier am 13.03.2024. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 0,78 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 7,95 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.03.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,451 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Bank 0,300 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 14,69 EUR an.

Deutsche Bank gewährte am 01.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,92 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6.684,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.315,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 25.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Deutsche Bank veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 24.04.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,16 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

DIW warnt vor zu schneller Einführung eines digitalen Euro

Gute Stimmung in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX letztendlich steigen

Börse Frankfurt: DAX beendet die Sitzung mit Gewinnen