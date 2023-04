Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank präsentiert sich am Freitagmittag stärker

Die Deutsche Bank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 9,59 EUR. Bei 9,60 EUR markierte die Deutsche Bank-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 9,58 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.374.043 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 30.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 12,36 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Bank-Aktie somit 22,43 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.10.2022 bei 7,25 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,28 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Bank-Aktie bei 14,44 EUR.

Deutsche Bank ließ sich am 02.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.315,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Bank einen Umsatz von 6.000,00 EUR eingefahren.

Deutsche Bank wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 27.04.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 25.04.2024 dürfte Deutsche Bank die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,91 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

