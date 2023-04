Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag im Aufwind

Die Deutsche Bank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,6 Prozent auf 9,96 EUR. Im Tageshoch stieg die Deutsche Bank-Aktie bis auf 9,98 EUR. Bei 9,58 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Bank-Aktien beläuft sich auf 11.567.973 Stück.

Am 30.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,36 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 19,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 7,25 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,38 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Bank-Aktie bei 14,44 EUR.

Am 02.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,25 Prozent auf 6.315,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.000,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Deutsche Bank-Bilanz für Q1 2023 wird am 27.04.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 25.04.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,91 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

