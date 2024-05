Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zeigt sich am Dienstagnachmittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Deutsche Bank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 15,92 EUR.

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 15,92 EUR zu. Die Deutsche Bank-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 15,99 EUR. Bei 15,86 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 2.986.079 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 26.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,01 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,90 EUR am 27.06.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 44,06 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.

Im Jahr 2023 erhielten Deutsche Bank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,450 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,663 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Bank-Aktie bei 16,92 EUR.

Deutsche Bank ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,63 EUR gegenüber 0,56 EUR im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 23,52 Prozent auf 17,26 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,97 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 24.07.2024 terminiert. Deutsche Bank dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 23.07.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Deutsche Bank-Gewinn in Höhe von 2,20 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Deutsche Bank-Kryptoumfrage offenbart weniger Krypto-Skepsis

Die 20 größten europäischen Banken

"Sell in May and go away" - auch dieses Jahr?