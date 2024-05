Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank legt am Vormittag zu

Aktie im Blick

Die Aktie von Deutsche Bank zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 15,91 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 15,91 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 15,93 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 15,86 EUR. Bisher wurden heute 286.114 Deutsche Bank-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 17,01 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.04.2024). 6,95 Prozent Plus fehlen der Deutsche Bank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.06.2023 bei 8,90 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Bank-Aktie 78,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Bank-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,450 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,663 EUR belaufen. Analysten bewerten die Deutsche Bank-Aktie im Durchschnitt mit 16,92 EUR.

Deutsche Bank ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,63 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,56 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 23,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 17,26 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 13,97 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 24.07.2024 dürfte Deutsche Bank Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Deutsche Bank dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 23.07.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,20 EUR je Aktie.

