Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Dienstagvormittag im Aufwind

Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 14.06.2022 09:22:00 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 9,37 EUR. In der Spitze gewann die Deutsche Bank-Aktie bis auf 9,37 EUR. Bei 9,34 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Deutsche Bank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 298.853 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 10.02.2022 auf bis zu 14,64 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 35,97 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 8,16 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 13,97 EUR.

Deutsche Bank ließ sich am 27.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,55 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 0,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,47 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.328,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 7.222,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 27.07.2022 terminiert. Deutsche Bank dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 26.07.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Bank einen Gewinn von 1,77 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

