Deutsche Bank Aktie News: Anleger greifen bei Deutsche Bank am Mittwochmittag zu

Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 9,96 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 9,97 EUR. Bei 9,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 2.802.933 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 30.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 12,36 EUR. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 19,41 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,25 EUR ab. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 37,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 14,36 EUR je Deutsche Bank-Aktie aus.

Am 27.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,61 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.680,00 EUR – ein Plus von 4,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Bank 7.328,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Deutsche Bank dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 26.07.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 24.07.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,00 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

