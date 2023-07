Deutsche Bank Aktie News: Anleger greifen bei Deutsche Bank am Freitagmittag zu

Deutsche Bank im Blick

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Deutsche Bank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 9,60 EUR nach oben.

Das Papier von Deutsche Bank legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 9,60 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie zog in der Spitze bis auf 9,65 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 9,57 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.757.186 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 30.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,36 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,72 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,25 EUR am 04.10.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 14,41 EUR an.

Am 27.04.2023 äußerte sich Deutsche Bank zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,61 EUR gegenüber 0,55 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 7.680,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.328,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 26.07.2023 dürfte Deutsche Bank Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 24.07.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Deutsche Bank.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Bank-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,95 EUR fest.

