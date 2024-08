Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank schiebt sich am Mittag vor

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Deutsche Bank. Zuletzt konnte die Aktie von Deutsche Bank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 13,36 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 13,36 EUR zu. Bei 13,40 EUR markierte die Deutsche Bank-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,37 EUR. Bisher wurden via XETRA 420.059 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 26.04.2024 auf bis zu 17,01 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,44 EUR. Dieser Wert wurde am 25.10.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,33 Prozent.

Zuletzt erhielten Deutsche Bank-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,666 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Bank-Aktie wird bei 18,16 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Bank am 24.07.2024. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,07 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 17,23 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Bank einen Umsatz von 14,45 Mrd. EUR eingefahren.

Am 23.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Deutsche Bank dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,36 EUR je Deutsche Bank-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: Das macht der DAX am Dienstagnachmittag

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX klettert nachmittags

Top-Verdiener im DAX: So hoch sind die Gehälter der Vorstände