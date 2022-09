Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag mit Kursabschlägen

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 8,99 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie gab in der Spitze bis auf 8,92 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 9,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 6.008.858 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 10.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,64 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 38,61 Prozent Plus fehlen der Deutsche Bank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 15.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,53 EUR ab. Mit Abgaben von 19,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 12,92 EUR je Deutsche Bank-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Bank am 11.08.2022. Deutsche Bank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,33 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,20 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.650,00 EUR – ein Plus von 7,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Bank 6.214,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.10.2022 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Deutsche Bank rechnen Experten am 25.10.2023.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank im Jahr 2021 1,21 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Deutsche Bank-Aktie dennoch tiefer: Fitch belässt Rating der Deutschen Bank bei BBB+

Deutsche Bank-Aktie legt zu: Deutsche Bank will Onlinebanken mit neuem Angebot Konkurrenz machen

Deutsche Bank, Commerzbank & Co.: Bank-Aktien im Umfeld steigender Zinsen weiter stark

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG

Bildquellen: Philip Lange / Shutterstock.com