Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Nachmittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Zuletzt stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 10,30 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 10,30 EUR zu. Bei 10,31 EUR markierte die Deutsche Bank-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,14 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 6.381.750 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 30.01.2023 markierte das Papier bei 12,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,04 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,25 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Bank-Aktie 42,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Bank-Aktie bei 14,65 EUR.

Am 26.07.2023 legte Deutsche Bank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,33 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Deutsche Bank mit einem Umsatz von insgesamt 7.409,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.650,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 11,41 Prozent gesteigert.

Deutsche Bank wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 25.10.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 23.10.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Bank-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,98 EUR fest.

