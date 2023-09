Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verbilligt sich am Vormittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 10,08 EUR nach.

Das Papier von Deutsche Bank gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 10,08 EUR abwärts. Im Tief verlor die Deutsche Bank-Aktie bis auf 10,06 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 10,14 EUR. Bisher wurden via XETRA 192.996 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,36 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,69 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 04.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,25 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 14,65 EUR.

Deutsche Bank ließ sich am 26.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,19 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Bank 0,33 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.409,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.650,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 25.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 23.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Deutsche Bank.

In der Deutsche Bank-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,98 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

