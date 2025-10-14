DAX24.232 -0,6%Est505.551 -0,3%MSCI World4.280 -0,1%Top 10 Crypto15,72 -1,5%Nas22.573 -0,5%Bitcoin97.123 -2,5%Euro1,1603 +0,3%Öl61,92 -2,3%Gold4.137 +0,6%
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

14.10.25 16:08 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 30,24 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
30,48 EUR 0,01 EUR 0,03%
Das Papier von Deutsche Bank befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 30,24 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Bank-Aktie bisher bei 29,80 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 30,19 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.479.021 Deutsche Bank-Aktien.

Am 15.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 32,21 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 6,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 15,23 EUR erreichte der Anteilsschein am 31.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 49,64 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,00 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Bank 0,680 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 31,57 EUR je Deutsche Bank-Aktie an.

Am 24.07.2025 legte Deutsche Bank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,49 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 12,77 Prozent auf 15,03 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 17,23 Mrd. EUR gelegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Bank einen Gewinn von 2,91 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

