Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Freitagmittag im Minusbereich

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,8 Prozent bei 32,03 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 2,8 Prozent auf 32,03 EUR. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Bank-Aktie ging bis auf 31,63 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 32,29 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.309.755 Deutsche Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 33,57 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,81 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Bank-Aktie. Bei 15,30 EUR fiel das Papier am 27.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 52,24 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Deutsche Bank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,680 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,00 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 34,27 EUR.

Am 29.10.2025 hat Deutsche Bank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,91 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,82 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,91 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,11 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16,59 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,04 EUR je Aktie belaufen.

