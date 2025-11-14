Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gibt am Freitagnachmittag ab

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,3 Prozent im Minus bei 31,86 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,3 Prozent auf 31,86 EUR abwärts. Die Deutsche Bank-Aktie sank bis auf 31,55 EUR. Bei 32,29 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.551.643 Deutsche Bank-Aktien.

Am 13.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 33,57 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,38 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie. Am 27.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,30 EUR ab. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 108,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,680 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,00 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 34,27 EUR je Deutsche Bank-Aktie aus.

Am 29.10.2025 hat Deutsche Bank die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,91 EUR, nach 0,82 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 15,11 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16,59 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Bank ein EPS in Höhe von 3,04 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Aktien von Deutsche Bank, UniCredit, Barclays & Co. im Visier: Die 20 größten europäischen Banken

Deutsche Bank-Aktie: Experten empfehlen Deutsche Bank im Oktober mehrheitlich zum Kauf

NVIDIA-Konkurrenz: Welche Aktie führt im KI-Wettrennen - Alphabet oder Meta?