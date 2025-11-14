DAX23.839 -0,8%Est505.690 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,00 -3,5%Nas22.870 -2,3%Bitcoin83.366 -2,8%Euro1,1623 -0,1%Öl64,02 +1,4%Gold4.171 ±-0,0%
Heute im Fokus
DAX fällt zurück -- Asiens Börse im Minus -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy zahlt wieder Dividende -- Allianz übertrifft Erwartungen -- Highland Critical, DroneShield, VW im Fokus
Top News
Rally Richtung Rekord ausgebremst: DAX nach Rückschlag erneut mit Abgaben - 24.000er-Marke unterschritten Rally Richtung Rekord ausgebremst: DAX nach Rückschlag erneut mit Abgaben - 24.000er-Marke unterschritten
Attraktive Zinsen ohne Tagesgeld oder Festgeld? Die clevere Alternative für Sparer und Anleger Attraktive Zinsen ohne Tagesgeld oder Festgeld? Die clevere Alternative für Sparer und Anleger
Aktienkurs aktuell

Deutsche Bank Aktie News: Anleger schicken Deutsche Bank am Freitagvormittag auf rotes Terrain

14.11.25 09:22 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,5 Prozent auf 32,12 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
32,08 EUR -0,56 EUR -1,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Deutsche Bank-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 2,5 Prozent auf 32,12 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Bank-Aktie bisher bei 31,86 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 32,29 EUR. Zuletzt wechselten 359.928 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 13.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 33,57 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Bank-Aktie somit 4,33 Prozent niedriger. Am 27.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,30 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Bank-Aktie 109,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Deutsche Bank-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,00 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 34,27 EUR je Deutsche Bank-Aktie aus.

Deutsche Bank gewährte am 29.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,91 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,82 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 15,11 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16,59 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Deutsche Bank-Gewinn in Höhe von 3,04 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Martin Good / Shutterstock.com

