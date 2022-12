Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tritt am Vormittag auf der Stelle

Im XETRA-Handel kam die Deutsche Bank-Aktie um 09:22 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 10,24 EUR. Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 10,28 EUR zu. Die Deutsche Bank-Aktie sank bis auf 10,24 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,26 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Bank-Aktie belief sich zuletzt auf 115.336 Aktien.

Am 10.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 14,64 EUR an. Gewinne von 30,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.10.2022 bei 7,25 EUR. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 41,32 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 13,55 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Bank am 26.10.2022 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,57 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Bank ein EPS von 0,20 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 6.918,00 EUR gegenüber 6.000,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 02.02.2023 terminiert. Experten kalkulieren am 01.02.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Deutsche Bank.

Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Bank ein EPS in Höhe von 1,21 EUR in den Büchern stehen haben wird.

