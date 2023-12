Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank macht am Donnerstagnachmittag Boden gut

Aktienentwicklung

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 11,92 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Bank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 11,92 EUR. Kurzfristig markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 11,97 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 11,94 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 7.562.473 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 12,36 EUR erreichte der Titel am 30.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,73 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,95 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,34 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 14,72 EUR je Deutsche Bank-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Bank am 25.10.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,56 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,57 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.100,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Bank einen Umsatz von 6.918,00 EUR eingefahren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Deutsche Bank wird am 01.02.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 30.01.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Deutsche Bank-Gewinn in Höhe von 2,00 EUR je Aktie aus.

