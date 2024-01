Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag gesucht

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 12,10 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 12,10 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Bank-Aktie bisher bei 12,13 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,09 EUR. Zuletzt wechselten 288.513 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (12,85 EUR) erklomm das Papier am 09.01.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,21 Prozent hinzugewinnen. Bei 7,95 EUR fiel das Papier am 24.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Verlust von 34,35 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 14,84 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Bank am 25.10.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,56 EUR, nach 0,57 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.100,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.918,00 EUR in den Büchern standen.

Die Deutsche Bank-Bilanz für Q4 2023 wird am 01.02.2024 erwartet. Am 30.01.2025 wird Deutsche Bank schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,01 EUR je Aktie.

