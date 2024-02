Deutsche Bank Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Deutsche Bank

Deutsche Bank im Fokus

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Deutsche Bank-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 11,82 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 11,82 EUR. Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 11,78 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,99 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.612.782 Deutsche Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 12,92 EUR erreichte der Titel am 05.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,27 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,95 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Deutsche Bank-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,451 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 14,69 EUR je Deutsche Bank-Aktie aus.

Deutsche Bank veröffentlichte am 01.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,67 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Bank 0,92 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6.684,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.315,00 EUR in den Büchern gestanden.

Deutsche Bank wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 25.04.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 24.04.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,20 EUR je Aktie in den Deutsche Bank-Büchern.

