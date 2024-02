Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank präsentiert sich am Vormittag fester

Kurs der Deutsche Bank

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Zuletzt sprang die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 12,03 EUR zu.

Um 09:07 Uhr stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 12,03 EUR. Im Tageshoch stieg die Deutsche Bank-Aktie bis auf 12,04 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,99 EUR. Zuletzt wechselten 239.079 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 12,92 EUR erreichte der Titel am 05.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,40 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Bank-Aktie. Am 24.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,95 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,95 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2022 0,300 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,451 EUR aus. Analysten bewerten die Deutsche Bank-Aktie im Durchschnitt mit 14,69 EUR.

Am 01.02.2024 hat Deutsche Bank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,92 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6.684,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.315,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Deutsche Bank am 25.04.2024 präsentieren. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Deutsche Bank möglicherweise am 24.04.2025 präsentieren.

In der Deutsche Bank-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,20 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Nach Krise bei New York Community Bancorp: Experte warnt vor Übergreifen der Bankenkrise auf Deutschland

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Mittag fester

Pluszeichen in Frankfurt: DAX-Anleger greifen am Mittwochmittag zu