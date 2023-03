Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittwochnachmittag im Ausverkauf

Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 8,2 Prozent im Minus bei 9,71 EUR. Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 9,62 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 10,49 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Bank-Aktie belief sich zuletzt auf 23.648.488 Aktien.

Bei 12,36 EUR erreichte der Titel am 30.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 21,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 04.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,25 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,98 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Bank-Aktie bei 14,09 EUR.

Am 02.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.315,00 EUR – ein Plus von 5,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Bank 6.000,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 27.04.2023 dürfte Deutsche Bank Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 25.04.2024 dürfte Deutsche Bank die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Deutsche Bank-Gewinn in Höhe von 2,25 EUR je Aktie aus.

