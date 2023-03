Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verzeichnet am Vormittag Verluste

Das Papier von Deutsche Bank befand sich um 09:05 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 10,53 EUR ab. Die Deutsche Bank-Aktie gab in der Spitze bis auf 10,42 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 10,49 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 533.255 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Bei 12,36 EUR markierte der Titel am 30.01.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 14,80 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 7,25 EUR fiel das Papier am 03.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Verlust von 45,29 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Bank-Aktie wird bei 14,09 EUR angegeben.

Deutsche Bank ließ sich am 02.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Bank im vergangenen Quartal 6.315,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Bank 6.000,00 EUR umsetzen können.

Deutsche Bank wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 27.04.2023 vorlegen. Deutsche Bank dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 25.04.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Bank im Jahr 2024 2,25 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

