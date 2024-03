Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zeigt sich am Mittag freundlich

Deutsche Bank im Blick

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Deutsche Bank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 13,71 EUR nach oben.

Um 11:48 Uhr sprang die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 13,71 EUR zu. Bei 13,72 EUR markierte die Deutsche Bank-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 13,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.608.040 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Bei 13,75 EUR erreichte der Titel am 13.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 0,26 Prozent Plus fehlen der Deutsche Bank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 7,95 EUR fiel das Papier am 24.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Verlust von 42,05 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,300 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,451 EUR je Deutsche Bank-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 14,69 EUR an.

Deutsche Bank veröffentlichte am 01.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,67 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,92 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.684,00 EUR – ein Plus von 5,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Bank 6.315,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 25.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Deutsche Bank rechnen Experten am 24.04.2025.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank im Jahr 2024 2,16 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

