Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verzeichnet am Montagvormittag kaum Ausschläge

Deutsche Bank im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 14,80 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 14,80 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie legte bis auf 14,83 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die größten Abgaben verzeichnete die Deutsche Bank-Aktie bis auf 14,75 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 14,79 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 349.417 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Bei 15,06 EUR markierte der Titel am 10.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Bank-Aktie 1,77 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,90 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 39,83 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Deutsche Bank-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,656 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Bank-Aktie bei 15,29 EUR.

Deutsche Bank veröffentlichte am 01.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,67 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Bank 0,92 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Deutsche Bank mit einem Umsatz von insgesamt 6.684,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.315,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,84 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 25.04.2024 erwartet. Am 24.04.2025 wird Deutsche Bank schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,15 EUR je Deutsche Bank-Aktie belaufen.

