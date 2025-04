Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gewinnt am Dienstagnachmittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Deutsche Bank zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,4 Prozent auf 20,81 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 2,4 Prozent auf 20,81 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 20,84 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 20,40 EUR. Von der Deutsche Bank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.877.203 Stück gehandelt.

Bei 23,54 EUR erreichte der Titel am 26.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,12 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Bank-Aktie. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 12,27 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 69,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Bank 0,680 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Bank-Aktie wird bei 21,14 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Bank am 30.01.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,60 EUR gegenüber 0,65 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 14,60 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 15,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Deutsche Bank dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 29.04.2025 präsentieren. Am 29.04.2026 wird Deutsche Bank schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,80 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Zinsfantasie und Marktvolatilität treiben Bankaktien wie Deutsche Bank, Commerzbank und Co.

Deutsche Bank-Aktie: Barclays Capital gibt Overweight-Bewertung bekannt

Erste Schätzungen: Deutsche Bank veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal