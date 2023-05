Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank präsentiert sich am Mittag stärker

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Bank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 9,69 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 9,75 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,71 EUR. Von der Deutsche Bank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.667.458 Stück gehandelt.

Am 30.01.2023 markierte das Papier bei 12,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 27,56 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 04.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,25 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 33,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 14,36 EUR je Deutsche Bank-Aktie aus.

Deutsche Bank ließ sich am 27.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,61 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,55 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,80 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.680,00 EUR im Vergleich zu 7.328,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 26.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Deutsche Bank rechnen Experten am 24.07.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Bank im Jahr 2023 1,98 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

AR-Chef der Deutschen Bank äußert Besorgnis wegen makroökonomischem Umfeld

Deutsche Bank-Aktie etwas tiefer: Deutsche Bank-Chef optimistisch bei Zielen für 2025

Finanzaufsicht BaFin: Stress im Bankenmarkt nicht ausgestanden

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG

Bildquellen: Martin Good / Shutterstock.com