Deutsche Bank-Aktie aktuell: Deutsche Bank wird ausgebremst

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 10,33 EUR. Darum wird der DAX, der zurzeit bei 15.649 Punkten liegt, von dem Anteilsschein etwas ausgebremst. Im Tief verlor die Deutsche Bank-Aktie bis auf 10,26 EUR. Mit einem Wert von 10,37 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1.707.903 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 12,56 EUR erreichte der Titel am 03.06.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,75 EUR am 26.09.2020.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,62 EUR an. Den erwarteten Gewinn je Deutsche Bank-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 1,21 EUR fest.

Die Deutsche Bank AG ist der größte Bankenkonzern in Deutschland und zählt weltweit zu den führenden Finanzdienstleistern. Als Multispezialbank bietet sie Kunden eine breite Palette an Bankdienstleistungen an. Den Privatkunden steht eine Rundumbetreuung von der Kontoführung über die Beratung bei der Geld- und Wertpapieranlage bis hin zur Vermögensverwaltung und Vorsorgeplanung zur Verfügung. Firmen- und institutionellen Kunden bietet die Bank das umfassende Spektrum einer internationalen Firmenkunden- und Investmentbank – von der Zahlungsverkehrsabwicklung über die gesamte Bandbreite der Unternehmensfinanzierung bis hin zur Begleitung von Börsengängen und der Beratung bei Übernahmen und Fusionen. Darüber hinaus nimmt die Deutsche Bank eine führende Stellung im Bereich des internationalen Devisen-, Anleihen- und Aktienhandels ein. Als Universalbank ist die Deutsche Bank in den Bereichen Privat- & Geschäftskunden, Asset & Wealth Management, Corporate Banking & Securities, Global Transaction Banking und Non-Core Operations-Einheit tätig. Außerdem ist das Unternehmen im Devisenhandel aktiv. Des Weiteren ist sie mit über 90 Prozent Beteiligung Hauptaktionär der Postbank. Das Unternehmen wurde 1870 gegründet. Die Deutsche Bank-Aktie ist seit 1988 im DAX gelistet. Sie unterhält rund 2.000 Niederlassungen in über 150 Ländern.

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Erste Schätzungen: Deutsche Bank gewährt Anlegern Blick in die Bücher

UBS: Dieser neue "Tesla-Fighter" von Mercedes schlägt den Model S in zwei wichtigen Punkten

Small Caps - So investieren Sie in chancenreiche Nebenwerte und die besten SDAX-Aktien

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com