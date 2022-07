Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag auf rotem Terrain

Die Aktie notierte um 15.07.2022 12:22:00 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 7,61 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie sank bis auf 7,53 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,62 EUR. Bisher wurden heute 4.853.513 Deutsche Bank-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (14,64 EUR) erklomm das Papier am 10.02.2022. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 48,03 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.07.2022 bei 7,53 EUR. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 1,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Bank-Aktie wird bei 13,24 EUR angegeben.

Deutsche Bank gewährte am 27.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,55 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,47 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 7.328,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.222,00 EUR erwirtschaftet worden.

Deutsche Bank dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 27.07.2022 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 26.07.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 1,21 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

