Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Dienstagvormittag mit Kursplus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Zuletzt sprang die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 10,03 EUR zu.

Um 09:06 Uhr ging es für das Deutsche Bank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 10,03 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 10,04 EUR. Bei 9,98 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Deutsche Bank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 202.526 Stück gehandelt.

Am 30.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 12,36 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,25 Prozent. Bei 7,25 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 14,65 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Bank am 27.04.2023. Das EPS wurde auf 0,61 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,49 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.680,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 6.650,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Deutsche Bank wird am 25.10.2023 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Deutsche Bank-Anleger Experten zufolge am 23.10.2024 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,98 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

