Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verliert am Freitagnachmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Das Papier von Deutsche Bank befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 10,24 EUR ab.

Die Deutsche Bank-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 10,24 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 10,21 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,36 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11.121.433 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 12,36 EUR erreichte der Titel am 30.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 04.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,25 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 29,21 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 14,65 EUR.

Am 26.07.2023 äußerte sich Deutsche Bank zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,19 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Bank einen Gewinn von 0,33 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Deutsche Bank mit einem Umsatz von insgesamt 7.409,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.650,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 11,41 Prozent gesteigert.

Am 25.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Deutsche Bank veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 23.10.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,98 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

